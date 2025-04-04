Неизвестный поджег три автомобиля на востоке Москвы

Неизвестный спалил три легковых автомобиля на парковке в московском районе Измайлово. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что инцидент произошел рядом с 13-й Парковой улицей. Местные жители рассказали, что неизвестный поджог автомобиль Haval и сбежал. Пламя перекинулось на две другие машины. Все три транспортных средства полностью выгорели.

Издание подчеркивает, что сотрудники МЧС потушили пожар. Полицейские приехали на место возгорания, они будут выяснять все детали произошедшего.

1 апреля сообщалось, что в Новокузнецке 51-летний москвич предстанет перед судом за умышленное повреждение чужого имущества — четырех иномарок.

По версии следствия, мужчина еще в Москве получил от неустановленного лица задание поджечь несколько автомобилей. Ради этого специально отправился в Кемеровскую область, где и совершил преступления в августе 2024 года. Обвиняемый в ходе следствия признался в повреждении только двух машин, принадлежавших одной семье. Свой мотив он объяснил чувством мести за то, что владелец авто якобы едва не сбил его на дороге. Эта информация не подтвердилась.

Ранее во Владивостоке арестовали заказчика поджога автомобиля, приведшего к пожару на стоянке.