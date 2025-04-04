Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный поджег три автомобиля на востоке Москвы

Shot: неизвестный поджег автомобили на парковке в московском районе Измайлово
close
Telegram-канал «SHOT»

Неизвестный спалил три легковых автомобиля на парковке в московском районе Измайлово. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что инцидент произошел рядом с 13-й Парковой улицей. Местные жители рассказали, что неизвестный поджог автомобиль Haval и сбежал. Пламя перекинулось на две другие машины. Все три транспортных средства полностью выгорели.

Издание подчеркивает, что сотрудники МЧС потушили пожар. Полицейские приехали на место возгорания, они будут выяснять все детали произошедшего.

1 апреля сообщалось, что в Новокузнецке 51-летний москвич предстанет перед судом за умышленное повреждение чужого имущества — четырех иномарок.

По версии следствия, мужчина еще в Москве получил от неустановленного лица задание поджечь несколько автомобилей. Ради этого специально отправился в Кемеровскую область, где и совершил преступления в августе 2024 года. Обвиняемый в ходе следствия признался в повреждении только двух машин, принадлежавших одной семье. Свой мотив он объяснил чувством мести за то, что владелец авто якобы едва не сбил его на дороге. Эта информация не подтвердилась.

Ранее во Владивостоке арестовали заказчика поджога автомобиля, приведшего к пожару на стоянке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами