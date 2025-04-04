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Прилетевшие из Китая журавли Снежинка и Подснежник начали проводить время с аистами

Вернувшиеся с зимовки в Приамурье журавли Снежинка и Подснежник едят с аистами
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IamDoctorEgg/Shutterstock/FOTODOM

Вернувшиеся из зимовки в Китае японские журавли, занесенные в Красную книгу, по имени Снежинка и Подснежник, были замечены во время кормежки рядом с селом Гродеково в Благовещенском районе Приамурья. Об этом сообщил эколог Антон Сасин в своем Telegram-канале.

«Снежинка и Подснежник. Вернулись домой. Журавли кормились вместе со стаей аистов на оттаявшем болоте», — отметил ученый.

Он также добавил, что в группе из одиннадцати аистов, которые составляли компанию журавлям, находился аист, помеченный в 2019 году передатчиком и кольцом 059.

Это тот самый аист, который в конце марта прилетел в нашу область, увидел снег и вернулся в Китай, совершив обратный весенний миграционный путь на 500 километров до окрестностей Дацина.

«Я создал анимацию его маршрута: 24 марта аист прибыл в Амурскую область, но, поняв, что еще рано, 27 марта вернулся обратно в Китай. Он оставался около Дацина до 3 апреля и затем за один день снова вернулся в Амурскую область, случайно оказавшись в одной группе с Снежинкой,» — рассказал Сасин.

Всего в 2019 году экологи пометили передатчиками 55 аистов, включая четырех из гнезда в Березовском заказнике, где сейчас работает камера для онлайн-трансляции. В настоящее время на связи остаются восемь таких птиц, добавил орнитолог.

Ранее в Московском зоопарке выводок утят провалился в колодец.

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