Бастрыкин заявил, что компьютерные игры влияют на поведение подростков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что компьютерные игры оказывают крайне негативное влияние на детей, стирая грань между виртуальным и реальным мирами. Об этом Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости.

«Надо отметить, что и компьютерные игры, а также видеоролики с элементами насилия оказывают крайне негативное влияние на несовершеннолетних. Их мозг работает так, что зачастую между реальным и виртуальным стирается грань. Происходящее на экране для подростка становится вполне приемлемым, так как не появляется осознание противоправности такого поведения», — заявил Бастрыкин.

Председатель СК подчеркнул, что в таком состоянии дети и подростки способны пойти на совершение преступлений — а кроме того, в игровых чатах находятся злоумышленники, которые могут подтолкнуть молодых людей к противоправным действиям.

Также Александр Бастрыкин рассказал, что российских подростков из двух регионов завербовали для терактов через чат-бот в социальных сетях.

Ранее троих подростков из Краснодарского края арестовали в рамках дела о поджоге релейного шкафа.