Редчайший краснокнижный тюлень застрял на берегу Шикотана

Краснокнижный тюлень антур застрял на берегу Шикотана, ему не могут помочь

На Шикотане был замечен тюлень антур — редкий вид животного, включенный в Международную Красную книгу. Кадрами с ластоногим поделился Telegram-канал Amur Mash.

Авторы материала уточнили, что эти тюлени известны своей осторожностью и при малейшей опасности быстро уходят в воду. Однако эта особь застряла в прибрежных водах. На кадрах тюлень кувыркается в сильной волне и не выглядит в порядке. Очевидцы предположили, что он ранен или болен.

На малонаселенном острове Шикотан нет специалистов по тюленям, и местные жители пока лишь надеются на благоприя на благоприятный исход.

Этот вид ограниченно распространен только в водах Северного Тихого океана — Курильские острова, Камчатка, Командорские острова. По данным учета 2003, 2005, 2007 и 2012 на южном побережье Урупа на участке от мыса Кузиноты до островов Утиных были зафиксированы от 20 до 64 особей курильских тюленей.

На Курильских островах лежбища, по данным экспедиции 2006 года, были обнаружены на острове Краб вблизи юго-западного побережья острова Уруп, а также на россыпях прибрежных камней у западного, восточного (ванны Сноу) и южного берегов острова Расшуа (в частности, на расположенном в 2 км от него острове Карлик), а также на прибрежных камнях у Водопадного рейда близ острова Симушир. Небольшие лежбища имеются и на южнокурильских островах Кунашире и Итурупе. Данных о лежбищах на острове Шикотан нет.

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