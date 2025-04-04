Аэропорт Внуково возобновил выпуск воздушных судов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Внуково открыт на выпуск воздушных судов — вылет каждого рейса дополнительно согласовывается для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Временные ограничения введены на прием воздушных судов в аэропорту Внуково были введены с 23:43.

Также временные ограничения на прием воздушных судов были введены в столичных аэропортах «Домодедово» и »Жуковский».

Утром 27 марта аэропорт Нового Уренгоя на Ямале открылся на прием и выпуск самолетов после грубой посадки самолета Ан-12, произошедшей 26 марта. Аэропорт восстановил работу в 06:00 по московскому времени. Временное закрытие воздушной гавани было необходимо из-за проведения работ по эвакуации самолета Ан-12.

Ранее в новосибирском аэропорту пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе.