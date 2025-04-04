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В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

Во Внуково ввели временные ограничения на прием самолетов
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Временные ограничения введены на прием воздушных судов в аэропорту Внуково, на данный момент авиагавань обслуживает рейсы на вылет. Об этом сообщили в пресс-службе Внуково, передает ТАСС.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием воздушных судов с 23:43. На данный момент аэропорт работает на вылет», — говорится в сообщении.

Утром 27 марта аэропорт Нового Уренгоя на Ямале открылся на прием и выпуск самолетов после грубой посадки самолета Ан-12, произошедшей 26 марта. Аэропорт восстановил работу в 06:00 по московскому времени. Временное закрытие воздушной гавани было необходимо из-за проведения работ по эвакуации самолета Ан-12.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в новосибирском аэропорту пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе.

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