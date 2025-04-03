В Киеве произошел взрыв неустановленного предмета

В Днепровском районе Киева произошел взрыв, один человек получил травмы. Об этом сообщает администрация столицы Украины в своем Telegram-канале.

«Мужчина поднял неустановленный предмет, обмотанный проволокой у гаражей. Пострадавший госпитализирован», — говорится в сообщении, опубликованном в 13:57 по московскому времени.

Возгорания не было, уточнили в администрации.

Незадолго до этого, в 13:44 мск, власти Киева заявили о взрыве гранаты на рынке «Юность» в Деснянском районе. В результате происшествия два человека в возрасте 59 и 60 лет получили травмы, несовместимые с жизнью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В начале марта Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Ровно женщины, подозреваемой в подготовке взрыва здания городского военкомата при помощи самодельного взрывного устройства. Жительницу Винницы задержали, когда она направлялась к месту назначения. Женщине предъявлены обвинения по статьям о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Подозреваемую поместили под стражу и могут приговорить к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой.