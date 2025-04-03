Будущее рекламной отрасли обсудят на БРИФе

В Москве 10-11 июня на площадке отеля «Москоу Кантри Клаб» пройдет Большой рекламный индустриальный форум (БРИФ), сообщают организаторы форума. БРИФ — это межассоциативная открытая дискуссионная площадка для формирования единого видения будущего рекламной отрасли, объединяющая профессионалов, готовых менять облик индустрии.

К участию в мероприятии и формированию его программы приглашаются активные игроки медиакоммуникационного рынка, а также президенты, вице-президенты и руководители структурных подразделений индустриальных ассоциаций. БРИФ направлен на то, чтобы выработать новые подходы к пониманию роли рекламной индустрии в экономике страны. Уникальность события заключается в объединении на одной площадке сотен экспертов, которые ведут активную деятельность в профессиональных сообществах.

Общая повестка БРИФ выйдет за рамки традиционного списка тем, характерных для других отраслевых конференций. Деловая программа объединит разные форматы: открытые стратегические заседания, паблик-токи и круглые столы, а также закрытые экспертные встречи и форсайт-сессии по актуальным вопросам развития индустрии.

Основные направления обсуждений охватят широкий спектр тем: от маркетинговых сервисов и медийной рекламы до исследований и аналитики рынка, а также вопросов, связанных с взаимоотношениями со странами БРИКС и СНГ, развитием интернета и технологий, инфлюенс-маркетингом и актуальными потребностями отраслевого саморегулирования.

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