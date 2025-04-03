Врач рассказал, представители каких профессий подвержены алкогольной зависимости

Алкогольная зависимость чаще всего возникает у крупных руководителей, представителей шоу-бизнеса и работников баров. Об этом НСН заявил президент независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев, комментируя данные Росстата о снижении доли россиян, употребляющих алкоголь.

Врач отметил, что за последние пять лет ситуация с алкогольной зависимостью в России стала более-менее стабильной, однако, в ряде сфер деятельности чаще возникают проблемы с алкоголем.

«Есть профессии, которые находятся в группе риска — это работники баров, ресторанов, то есть те люди, которые непосредственно имеют доступ к алкоголю и ежедневно подвергаются таким провокациям. Также сотрудники творческих профессий, шоу-бизнеса, артисты. Они даже, может быть, чуть чаще этим страдают. Ситуативно страдают этим руководители и крупные чиновники, так как при возникновении турбулентности в их сферах они испытывают большое напряжение и снимают его таким образом», — рассказал Исаев.

При этом он напомнил о существовании психологической и генетической предрасположенности к зависимости, что грозит возникновением проблем при неблагоприятных условиях.

Психиатр-нарколог Василий Шуров, в свою очередь, отметил, что алкоголизм не щадит ни одну профессию. Однако, по его словам, обращаются за помощью чаще люди с достатком и высоким культурным уровнем.

Ученые из Калифорнийского университета до этого предположили, что женщины, страдающие компульсивным перееданием, начинают злоупотреблять алкоголем быстрее, чем мужчины.

Ранее было названо время, за которое организм полностью выводит алкоголь.