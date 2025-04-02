Британский депутат занялся хоббихорсингом

Британский депутат Эд Дейви выступил на соревнованиях по хоббихорсингу, чтобы завоевать голоса избирателей. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, таким образом лидер либеральных демократов начал избирательную кампанию в Хенли-он-Темс.

Хоббихорсинг — это особый вид физической активности, который представляет собой имитацию верховой езды на игрушечной лошади. Хоббихорсеры скачут на палке с головой лошади — хорсе, выполняют различные упражнения, характерные для конного спорта: манежная езда, прыжки через препятствия и пробеги на время. При этом полноценные соревнования по хоббихорсингу нередко захватывают дух не меньше, чем события классического конного спорта, где важны скорость, сила прыжка, координация и умение ладить с животным. Разница лишь в том, что тут вместо животного — палка, к которой крепится лошадиная голова из текстиля, а всадник полагается исключительно на свою физическую форму и воображение.

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Ранее сообщалось, что в Британии всех сотрудничающих с Россией обяжут регистрироваться иноагентами.