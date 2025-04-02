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В России скоро могут запретить езду велокурьеров по тротуарам

«Известия»: в России уже весной могут запретить езду велокурьеров по тротуарам
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В России в ближайшее время могут запретить курьерам ездить на электровелосипедах по тротуарам. Об этом, ссылаясь на проект протокола по итогам последнего совещания в правительстве, сообщает газета «Известия».

По мнению чиновников, электровелосипеды с мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки свыше 250 Вт следует приравнивать к мопедам. Сейчас такие средства индивидуальной мобильности используют, в основном, курьеры торговых сетей для доставки продуктов. Они передвигаются по тротуарам, создавая угрозу пешеходам.

Поэтому уже этой весной курьерам на электровелосипедах могут запретить ездить по тротуарам. Они смогут передвигаться только по правой стороне крайнего ряда. При этом необходимо будет иметь водительские права.

29 марта сообщалось, что в Москве и области прошли рейды в отношении курьеров, которые ездят на мощных электровелосипедах без водительских прав.

Ранее в дептрансе Москвы назвали две главные проблемы велокурьеров для дорожного движения.

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