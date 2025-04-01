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Стартовала регистрация на чемпионат по пилотированию дронов «Пилоты будущего»

Российские школьники и студенты смогут посоревноваться за звание лучших пилотов
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Shutterstock

Открыта регистрация на всероссийский чемпионат по пилотированию дронов «Пилоты будущего». Об этом сообщает пресс-служба «Движения первых», которое совместно с Федерацией гонок дронов проводит мероприятие.

Участниками могут стать школьники и студенты колледжей в возрасте от 7 до 18 лет. Прием заявок продлится до 30 апреля.

Соревнования будут проходить в несколько этапов: апрельское онлайн-тестирование, региональные этапы в мае-июне и всероссийские соревнования в июле-августе 2025 года.

Организаторы уточнили, что финал чемпионата, где определятся победители в таких дисциплинах, как «гонки дронов класса 75 мм», «дрон-баскетбол», «сборка дрона» и других, запланирован на 14–18 октября.

Отмечается, что мероприятие направлено на развитие технических навыков у молодежи и подготовку специалистов для инженерных профессий. Победители получат профессиональные гоночные дроны и возможность участвовать в международных соревнованиях под эгидой Федерации гонок дронов России.

Напомним, в 2024 году финал чемпионата в Казани собрал около 6 тыс. участников из 80 регионов России. Победителями стали команды из Белгородской области: «Белдрон – Фьюжен» и «Белдрон – Нитро». Вторые места заняли московские команды «На взлет» и «МДП2», третьи — «Спорт ФПВ» (Москва) и «Октопус» (Красноярский край).

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