В Петербурге осквернили недавно благоустроенный пляж

Пляж на Верхнем Суздальском озере в Петербурге осквернили после ремонта

Читатели «Мойки78» поделились кадрами участка пляжа Верхнего Суздальского озера, где в прошлом году велась работа по благоустройству, однако сейчас разруха.

На объекте были установлены кабинки для переодевания, скамейки для отдыха, а также проложены дорожки. В настоящее время, судя по снимкам очевидцев, территория выглядит печально.

На кадрах видно, что кабинки лишились части досок. Внутри них все исписано граффити. Урны сожжены, кругом валяется мусор, включая окурки.

Издание уточняет, что на благоустройство этой части пляжа было потрачено более 200 млн рублей. Редакция выяснила, какие виды работ на объекте были предусмотрены и какие из них выполнены.

До этого мужчина в зеленой маске, называющий себя Чистомэном, собрал мусор на городском пляже в Астрахани и поделился результатом работы в своем Telegram-канале.

Он отметил, что посторонние предметы копятся на береговой линии более 15 лет и продемонстрировал маркировку срока годности на найденной банке, которая говорит, что напиток был изготовлен в 2008 году. Доброволец рассказал, что часть мешков с мусором забрал его знакомый и попросил других волонтеров помочь с вывозом оставшихся пакетов.

Ранее в России разработали робота для сбора мусора в лесах и степях.