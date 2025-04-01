Струя пива сломала нос россиянину, когда тот открывал бочку с напитком

В Уфе 21-летний юноша получил перелом носа из-за струи пива из 30-литровой бочки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в одном из городских ресторанов, когда официанта попросили достать со склада 30-литровую бочку пива и открыть ее. Юноша сильно надавил на клапан и получил струей напитка в нос.

В результате молодой человек получил перелом носа. Он уволился из ресторана и попытался через суд получить от работодателя компенсацию в 1,5 млн рублей, однако ему выплатили лишь 150 тысяч рублей.

До этого стало известно, что петербургская школа выплатит штраф за драку детей, в которой мальчику сломали нос. Во время перемены ученик восьмого класса ударил в присутствии других детей семиклассника и причинил ему травму. С образовательного учреждения взыскали 50 тысяч рублей.

Ранее агрессивный россиянин одним ударом сломал студенту нос после замечания в свой адрес.