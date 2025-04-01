Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Струя пива сломала нос россиянину, когда тот открывал бочку с напитком

Mash: в Уфе струя пива сломала юноше нос
close
Depositphotos

В Уфе 21-летний юноша получил перелом носа из-за струи пива из 30-литровой бочки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в одном из городских ресторанов, когда официанта попросили достать со склада 30-литровую бочку пива и открыть ее. Юноша сильно надавил на клапан и получил струей напитка в нос.

В результате молодой человек получил перелом носа. Он уволился из ресторана и попытался через суд получить от работодателя компенсацию в 1,5 млн рублей, однако ему выплатили лишь 150 тысяч рублей.

До этого стало известно, что петербургская школа выплатит штраф за драку детей, в которой мальчику сломали нос. Во время перемены ученик восьмого класса ударил в присутствии других детей семиклассника и причинил ему травму. С образовательного учреждения взыскали 50 тысяч рублей.

Ранее агрессивный россиянин одним ударом сломал студенту нос после замечания в свой адрес.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами