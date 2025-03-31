В «Самолете» объяснили задержку сдачи ЖК, чьи дольщики проникли в офис

Перенос сроков передачи квартир в ЖК «Остафьево», чьи дольщики накануне пришли в офис «Самолета», связан с временной нехваткой рабочих. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Самолет».

«Перенос сроков связан с временной нехваткой квалифицированных специалистов в отделочных работах», — сказали там.

В компании отметили, что дольщики не закрывались в квартирах и не оставались там, полицейские никого не задерживали. В «Самолете» уточнили, что заселение в квартиры планируется начать в середине апреля 2025 года.

«В этих корпусах заканчиваются ремонтные работы и идет уборка», — пояснили в пресс-службе.

31 марта Telegram-канал Mash сообщил, что в офис застройщика «Самолет» штурмом ворвались около ста человек, люди таким образом захотели получить свои квартиры в московском ЖК «Остафьево». Владельцы квартир рассказали, что ключи застройщик обещал выдать еще до Нового года. Многие владельцы жилья в этом ЖК съехали с арендованного жилья и буквально сидели на чемоданах.

Ранее стало известно, что ЖК застройщика «Самолет» стал похож на «преисподнюю».