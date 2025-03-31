Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Самолете» объяснили задержку сдачи ЖК, чьи дольщики проникли в офис

«Самолет» объяснил задержку передачи квартир в ЖК «Остафьево» нехваткой рабочих
close
Depositphotos

Перенос сроков передачи квартир в ЖК «Остафьево», чьи дольщики накануне пришли в офис «Самолета», связан с временной нехваткой рабочих. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Самолет».

«Перенос сроков связан с временной нехваткой квалифицированных специалистов в отделочных работах», — сказали там.

В компании отметили, что дольщики не закрывались в квартирах и не оставались там, полицейские никого не задерживали. В «Самолете» уточнили, что заселение в квартиры планируется начать в середине апреля 2025 года.

«В этих корпусах заканчиваются ремонтные работы и идет уборка», — пояснили в пресс-службе.

31 марта Telegram-канал Mash сообщил, что в офис застройщика «Самолет» штурмом ворвались около ста человек, люди таким образом захотели получить свои квартиры в московском ЖК «Остафьево». Владельцы квартир рассказали, что ключи застройщик обещал выдать еще до Нового года. Многие владельцы жилья в этом ЖК съехали с арендованного жилья и буквально сидели на чемоданах.

Ранее стало известно, что ЖК застройщика «Самолет» стал похож на «преисподнюю».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами