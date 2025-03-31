Установлена личность стрелявшего в Мурманске мужчины

Стрелявшим с крыши дома в Мурманске оказался 43-летний работник аварийно-спасательного отряда Владислав Завгородний. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительной информации, его место работы — «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», — сказал он, отметив, что в данный момент мужчина находится в тяжелом состоянии.

Накануне вечером Завгородний забрался на крышу дома на Кольском проспекте, после чего начал стрелять по патрульному автомобилю. Центр города был оцеплен, прибывшие на место силовики провели штурм здания.

По данным экстренных служб, пострадавших среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов нет. Стрелявший отказался от переговоров и был ранен при задержании и госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь полицейских. Мотивы стрелка выясняются.

Ранее сообщалось, что стрелявший из окна по прохожим и автобусу в Бибирево получил 4,5 года колонии.