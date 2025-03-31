Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Установлена личность стрелявшего в Мурманске мужчины

Стрельбу в Мурманске устроил 43-летний Владислав Завгородний
close
Telegram-канал «Mash»

Стрелявшим с крыши дома в Мурманске оказался 43-летний работник аварийно-спасательного отряда Владислав Завгородний. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительной информации, его место работы — «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», — сказал он, отметив, что в данный момент мужчина находится в тяжелом состоянии.

Накануне вечером Завгородний забрался на крышу дома на Кольском проспекте, после чего начал стрелять по патрульному автомобилю. Центр города был оцеплен, прибывшие на место силовики провели штурм здания.

По данным экстренных служб, пострадавших среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов нет. Стрелявший отказался от переговоров и был ранен при задержании и госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь полицейских. Мотивы стрелка выясняются.

Ранее сообщалось, что стрелявший из окна по прохожим и автобусу в Бибирево получил 4,5 года колонии.

Все новости на тему:
Стрельба в Мурманске
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами