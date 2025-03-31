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Жители столицы пожаловались на отсутствие канализации

Жители Серебряного бора отметили проблемы с центральной канализацией
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Антон Денисов/РИА Новости

Жители района Серебряный бор в северо-западной части Москвы сообщили о проблемах с канализационной системой, которые существуют на протяжении многих лет.

В настоящее время местные жители используют устаревшие способы: выгребные ямы, септики или близлежащую лесную территорию.

Отмечается, что многократные обращения граждан в различные инстанции не привели к решению проблемы, а жители разочарованы бездействием властей.

Местный житель Сергей П., проживающий в районе с начала 2000-х годов, обратил внимание на несоответствие между современным уровнем развития и отсутствием базовых коммунальных удобств в центральной части города.

«В XXI веке в центре Москвы живем как в деревне какой-то, в кусты ходим. От властей лишь отписки, им тут канализацию построить не позволяет то ли природоохранный статус, то ли религия, то ли еще что-то», — сказал он.

По мнению жителей Серебряного бора, ситуация вызывает особое беспокойство, учитывая статус района как природного памятника регионального значения. Кроме того, они считают, что положение дел в районе плохо соотносится со статусом места проживания состоятельных граждан, в том числе знаменитостей.

Ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) выпустила очередной отчет, согласно которому доля домохозяйств, использующих централизованную канализацию, на сегодняшний день достигла 77% по стране. При этом использование выгребных ям с 18% в 2022 году снизилось до 13,7% за последние годы.

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