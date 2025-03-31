В Абхазии произошел природный пожар

Природный пожар произошел на территории Очамчырского района Абхазии. Об этом рассказал начальник местной пожарно-спасательной части Мурман Пачулия, пишет «Sputnik Абхазия».
Как сказал специалист, огонь распространился на площади около 10 гектаров. В основном горят сухостой и деревья.
«Есть и труднодоступные участки», — подчеркнул Пачулия.
По его словам, природные пожары в республике возобновились после окончания дождей. Сотрудникам экстренных служб третий день подряд поступает информация о возгорании растительности на территории Абхазии. В том числе их фиксировали в селах Ачагуара, Кындыг и Маркула.
Начальник пожарно-спасательной части допустил, что основной причиной распространения огня является человеческий фактор.
21 марта пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области РФ сообщила, что сотрудники экстренных служб ликвидировали первый с начала 2025 года лесной пожар на территории региона. Возгорание произошло в Озерном участковом лесничестве, расположенном в городском округе Балашиха.
В тушении огня принимали участие 14 специалистов и шесть единиц техники. Им потребовалось 1,5 часа, чтобы полностью ликвидировать пламя, которое распространилось на площади 0,95 гектара.
Ранее ученые выяснили, как дым от лесных пожаров влияет на здоровье людей.