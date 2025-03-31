В Абхазии произошел природный пожар

«Sputnik Абхазия»: в Очамчырском районе загорелись сухостой и деревья

Природный пожар произошел на территории Очамчырского района Абхазии. Об этом рассказал начальник местной пожарно-спасательной части Мурман Пачулия, пишет «Sputnik Абхазия».

Как сказал специалист, огонь распространился на площади около 10 гектаров. В основном горят сухостой и деревья.

«Есть и труднодоступные участки», — подчеркнул Пачулия.

По его словам, природные пожары в республике возобновились после окончания дождей. Сотрудникам экстренных служб третий день подряд поступает информация о возгорании растительности на территории Абхазии. В том числе их фиксировали в селах Ачагуара, Кындыг и Маркула.

Начальник пожарно-спасательной части допустил, что основной причиной распространения огня является человеческий фактор.

21 марта пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области РФ сообщила, что сотрудники экстренных служб ликвидировали первый с начала 2025 года лесной пожар на территории региона. Возгорание произошло в Озерном участковом лесничестве, расположенном в городском округе Балашиха.

В тушении огня принимали участие 14 специалистов и шесть единиц техники. Им потребовалось 1,5 часа, чтобы полностью ликвидировать пламя, которое распространилось на площади 0,95 гектара.

Ранее ученые выяснили, как дым от лесных пожаров влияет на здоровье людей.