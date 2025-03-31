Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии произошел природный пожар

«Sputnik Абхазия»: в Очамчырском районе загорелись сухостой и деревья
close
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Природный пожар произошел на территории Очамчырского района Абхазии. Об этом рассказал начальник местной пожарно-спасательной части Мурман Пачулия, пишет «Sputnik Абхазия».

Как сказал специалист, огонь распространился на площади около 10 гектаров. В основном горят сухостой и деревья.

«Есть и труднодоступные участки», — подчеркнул Пачулия.

По его словам, природные пожары в республике возобновились после окончания дождей. Сотрудникам экстренных служб третий день подряд поступает информация о возгорании растительности на территории Абхазии. В том числе их фиксировали в селах Ачагуара, Кындыг и Маркула.

Начальник пожарно-спасательной части допустил, что основной причиной распространения огня является человеческий фактор.

21 марта пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области РФ сообщила, что сотрудники экстренных служб ликвидировали первый с начала 2025 года лесной пожар на территории региона. Возгорание произошло в Озерном участковом лесничестве, расположенном в городском округе Балашиха.

В тушении огня принимали участие 14 специалистов и шесть единиц техники. Им потребовалось 1,5 часа, чтобы полностью ликвидировать пламя, которое распространилось на площади 0,95 гектара.

Ранее ученые выяснили, как дым от лесных пожаров влияет на здоровье людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами