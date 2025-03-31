В Следственном комитете рассказали, кто открыл стрельбу в Мурманске

Стрельбу с крыши многоэтажного дома на Кольском проспекте в Мурманске вел местный житель 1981 года рождения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

«Стрелявший — местный житель, 1981 года рождения», — отметили в ведомстве.

По данным РИА Новости, мужчина, открывший огонь с крыши здания, был ранен при задержании. Telegram-канал Mash писал, что перед стрельбой он заблокировал вход на крышу колючей проволокой. Это помешало спецназу при штурме.

Очевидцы сообщили о стрельбе в Кольском районе Мурманска около 21:30 30 марта. Они утверждали, что с крыши стреляли из карабина. В районе места происшествия перекрыли улицы. Местные жители рассказали, что стрелок обстреливал не только окна их квартир, но и целился в полицейских. Прозвучало около 20 выстрелов.

После стрельбы в Мурманске СК России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). По информации ведомства, мужчина обстрелял экипаж патрульно-постовой службы. На месте происшествия нашли две единицы огнестрельного оружия.

Следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать обстоятельства инцидента.

Ранее молодой человек открыл огонь из-за конфликта в петербургском метро.