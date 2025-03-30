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Названа возможная причина лесных пожаров в Южной Корее

Reuters: лесные пожары в Южной Корее произошли из-за обряда на семейной могиле
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Borja Suarez/Reuters

Причиной лесных пожаров в Южной Корее мог стать обряд на семейной могиле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

В публикации отмечается, что пожар в юго-восточном уезде Ыйсон спровоцировал 50-летний мужчина. Он 22 марта совершил обряд поминовения предков у семейного захоронения.

Представители правоохранительных органов задержали подозреваемого, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Мужчина не признает свою вину, говорится в публикации.

До этого вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что российских туристов призвали воздержаться от поездок в районы Южной Кореи, охваченные пожарами. Мурадян уточнил, что в Южной Корее в том числе горят популярные парки и места рядом с достопримечательностями и храмами.

Пожары начались в уезде Санчхон провинции Кёнсан. С лесов огонь перекинулся на десятки жилых домов. 1,5 тысячи людей эвакуировали из самых опасных мест. Власти Южной Кореи ввели режим национального бедствия в юго-восточной части страны из-за пожаров.

Ранее сообщалось, что в Японии эвакуируют людей из-за мощных лесных пожаров.

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