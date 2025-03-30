Минсельхоз Молдавии назвал причину вспышки африканской чумы свиней

Министр сельского хозяйства Молдавии Людмила Катлабуга связала вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в стране с продолжающимся конфликтом на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Катлабуга отметила, что миграция животных, включая диких кабанов, являющихся переносчиками вируса, через границу из зоны боевых действий, создает чрезвычайную ситуацию. Министр подчеркнула, что АЧС наносит огромный экономический ущерб животноводческому сектору, вызвав, в частности, рост цен на свинину на 20-25%.

По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), за последние два месяца в центре и на юге Молдавии зафиксированы десятки очагов АЧС, в ряде районов введен карантин. Население призывают сообщать о найденных трупах животных с вознаграждением в €50.

Обеспокоенность также выразили власти Приднестровья.

Африканская чума свиней — вирусное заболевание, не представляющее опасности для человека, но способное нанести серьезный урон сельскому хозяйству, так как заболевшие животные не поддаются лечению и от нее нет вакцины.

В прошлом году в Каневском районе Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности из-за вспышки африканской чумы свиней.

Ранее Россия прекратила ввоз свиного желатина из-за чумы.