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В Ингушетии отец-наркоман избил дочь и сломал ей ногу

Mash: в Ингушетии отец сломал ногу 17-летней дочери
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Назрановском районе Ингушетии в больницу попала избитая 17-летняя девушка, на пострадавшую напал ее ранее судимый отец. Об этом сообщает Tekehgram-канал Mash Gor.

Медики диагностировали у несовершеннолетней побои и перелом лодыжки. По словам матери пострадавшей, на 17-летнюю девушку напал ее отец. 40-летний местный житель несколько раз был судим за торговлю запрещенными веществами.

Злоумышленник задержан, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По факту произошедшего СК Ингушетии возбудил уголовное дело об истязании, обстоятельства семейного конфликта устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в Вологде воспитатель детского сада сообщила в полицию об издевательствах отчима над ребенком. Женщина сообщила, что заметила у четырехлетнего воспитанника ссадины на ногах и гематомы на лице. Стражи порядка установили, что побои мальчику нанес его отчим. 38-летний мужчина избил пасынка, когда тот не хотел идти в детский сад. Полицейские также выяснили, что мужчина избивает свою сожительницу. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении, он задержан.

Ранее в Курске дочь не хотела ухаживать за матерью-инвалидом и истязала ее.

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