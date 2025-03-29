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В Курской области в результате атаки ВСУ пострадали два тракториста

Хинштейн: в результате атаки ВСУ ранены два тракториста в Курской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о двух пострадавших трактористах в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Вблизи деревни Новая Николаевка Рыльского района беспилотник ВСУ атаковал работавший в поле трактор, в результате чего мужчина 1966 года рождения получил тяжелые травмы (минно-взрывная травма, черепно-мозговая травма, переломы и множественные ушибы) и был доставлен в Рыльскую ЦРБ, а затем переведен в областную больницу.

Кроме того, в селе Нехаевка еще один тракторист получил травмы, подорвавшись на мине.

Оба пострадавших получают необходимую медицинскую помощь.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в Льговском районе Курской области 30-летний тракторист получил ранения, наехав на мину, предположительно, украинского производства. Жизни мужчины ничего не угрожает.

Ранее украинским военным дали 14 лет колонии за теракт в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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