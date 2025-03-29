В Ростовской области обезвредили немецкую фугасную бомбу времен ВОВ

На окраине села Пешково в Ростовской области была обнаружена немецкая фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС поднял снаряд весом 50 кг из земли, вывез на полигон и обезвредил.

Спасатели напомнили, что при обнаружении взрывоопасного предмета запрещено: прикасаться к нему, закапывать в землю или бросать в водоем, а также разводить рядом огонь.

До этого сообщалось, что в Белокалитвинском районе Ростовской области дети обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел 14 февраля в хуторе Поцелуев. Группа школьников гуляла на улице и случайно наткнулась на заржавевший снаряд. Несовершеннолетние сообщили об опасной находке родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Позднее неразорвавшийся снаряд был разминирован саперами.

Ранее в Москве бобры помогли обнаружить снаряд времен Великой Отечественной войны.