В Вологодской области врачи спасли беременную с гигантской опухолью

Гинекологи Вологодской областной клинической больницы спасли беременную пациентку с гигантской кистой. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

42-летняя женщина поступила в медицинское учреждение с жалобами на боли в области живота. В ходе обследования у нее было выявлено новообразование в брюшной полости. Пациентка находилась на 12-й неделе беременности, что осложняло проведение хирургического вмешательства. Во время операции гинекологи, сохранив беременность, удалили объемную кисту яичника размером длиной 20 см.

«Дермоидная киста — это доброкачественное образование. Оно образуется и развивается под воздействием гормонов. Так как наша пациентка находится в положении, гормональный фон меняется, и киста начала активно расти вместе с эмбрионом», — рассказала врач — акушер-гинеколог Татьяна Сахарусова.

Женщина находилась под наблюдением медиков в течение двух недель и была выписана на амбулаторное лечение. Многодетной матери предстоят четвертые роды.

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