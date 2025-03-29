В России проиндексируют выплаты пострадавшим от ЧС

МЧС: выплаты пострадавшим от ЧС проиндексируют на 4,5%

С 1 апреля размеры финансовой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях проиндексируют на 4,5%. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков, передает пресс-служба ведомства.

Утверждается, что единовременная материальная помощь составит 15 675 рублей, помощь при частичной утрате имущества первой необходимости — 78 375, при полной — 156 750 рублей.

Выплата за нанесенный здоровью вред от — 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от тяжести. Родственники жертв при ЧС получат 1 567 500 рублей.

В феврале сообщалось, что комитет Госдумы по вопросам собственности разработал законопроект, предусматривающий системную поддержку граждан и организаций, чьи земли стали непригодными из-за чрезвычайных ситуаций или боевых действий. Пострадавшим предлагают назначать постоянные выплаты в размере 65 тыс. рублей.

Отмечается, что в Земельный кодекс внесут поправки, упрощающие порядок предоставления и использования участков, пострадавших от ЧС или военных действий.

Ранее правительство РФ утвердило выплаты жителям Курской области.