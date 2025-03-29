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РКК подготовил в Брянске отель для вернувшихся в РФ жителей Курской области

Жителям Курской области подготовили места для расселения в Брянске
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Telegram-канал Омбудсмен Москалькова Татьяна

Жителям Курской области, которые вернулись с территории Украины, подготовили места для расселения в Брянске. Об этом сообщает Telegram-канал Российского Красного Креста (РКК).

«На месте усиленно работают сотрудники Департамента по реагированию на ЧС РКК. Сейчас люди отдыхают, восстанавливаются после тяжелой дороги, общаются с психологами и сотрудниками Службы восстановления семейных связей Российского Красного Креста», — сообщили в организации.

Люди были размещены в одном из отелей Брянска, на первом этаже продолжают дежурить сотрудники Красного Креста. Все вернувшиеся с Украины россияне могут обратиться за помощью сотрудников в любой момент, как медицинской и психологической, так и за помощью в переносе вещей.

27 марта сообщалось о том, что в Россию вернутся 25 жителей Курской области, которые ранее были вывезены украинскими военнослужащими на Украину.

Ранее в МЧС сообщили о новом подходе к эвакуации жителей Курской области.

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