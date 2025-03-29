Россиянам объяснили, какую ИТ-профессию выбрать, чтобы она была востребована через 5 лет

В мире информационных технологий каждый год происходят изменения, поэтому важно выбирать специальности, которые останутся востребованными и в будущем. Если вы задумываетесь о том, на какую ИТ-специальность пойти учиться или какое направление работы выбрать, то необходимо учитывать текущие тенденции и прогнозы развития отрасли, рассказала «Газете.Ru» директор по развитию персонала Лиги Цифровой Экономики Ангелина Капитонова.

«Одной из самых перспективных областей в ИТ является искусственный интеллект (ИИ). Этот сектор стремительно развивается, и спрос на специалистов в области машинного обучения, нейронных сетей, обработки естественного языка и других направлений ИИ будет только расти. Отдавая предпочтение специальности, связанной с искусственным интеллектом, вы обеспечите себе стабильную карьеру», — отметила она.

Еще одной перспективной областью является кибербезопасность. С развитием цифровизации все больше компаний нуждаются в специалистах по защите от киберугроз. Эксперты по информационной безопасности будут востребованы в любой сфере деятельности многие годы, поэтому выбор этой специальности гарантирует стабильную работу и хорошие перспективы карьерного роста.

Также стоит обратить внимание на специальности, связанные с разработкой программного обеспечения для мобильных устройств, интернета вещей (IoT), облачных решений и аналитики данных. Указанные направления будут очень востребованы в обозримом будущем, так что выбор специальности в этих областях обещает успешную карьеру.

«Надо отметить, что в рамках цикла разработки ПО важны все классические роли: разработчики, тестировщики, аналитики. Они составляют основу команд при реализации ИТ-проектов, обеспечивая поддержку и развитие современных технологий. Останутся востребованными основные языки программирования, такие как JavaScript, Python, Java и C#», — рассказала эксперт.

При этом набирают популярность узкопрофильные специалисты для решения задач по настройке среды и инфраструктуры, эксперты в сфере виртуальной и дополненной реальности, ML-инженеры. Также будут востребованы специалисты по работе с большими данными (аналитики данных, дата-сайентисты), DevOps-инженеры, UX/UI-дизайнеры.

«Сегодня в университетах есть целые направления с акцентом на прорывные технологии, такие, например, как искусственный интеллект. При этом остаются классические направления обучения, которые позволят затем попасть на работу в современную ИТ-компанию, – прикладная математика, программная инженерия и другие. Если говорить про вузы, то пальму первенства в части подготовки будущих айтишников держат МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, Высшая школа экономики, МГТУ им. Н. Э. Баумана, СПбГУ», — посоветовала эксперт.

Надо понимать, что требования к ИТ-специалистам в 2025 году уже не такие, как были 15–20 лет назад. Сегодняшним абитуриентам или выпускникам надо обладать целым рядом качеств, чтобы построить успешную карьеру. Главный акцент делается на наличие хард скиллс («жестких» навыков) и софт скиллс («гибких» навыков).

Сейчас успешный специалист уже не может ограничиваться исключительно техническими навыками, он должен уметь эффективно коммуницировать в командах, взаимодействовать с коллегами, партнерами и заказчиками – то есть обладать набором софт скиллс. Характер ИТ-проектов значительно изменился в последнее десятилетие: они становятся все более комплексными и многогранными, требуя от сотрудников гибкости и адаптивности. Важно подстраиваться под новые реалии, оставаясь современным и разносторонним профессионалом.

«Специалист, обладающий как хард, так и софт скиллс, становится настоящим активом для своей команды. Умение слушать, выражать свои мысли, строить доверительные отношения с окружающими – вот залог успеха в быстро меняющемся мире технологий. Конечно, при найме компании обращают внимание и на реальный опыт соискателя в коммерческих проектах, наличие успешно выполненных задач. Ценится опыт участия в разработке полного цикла», — добавила она.

Все больше востребованы специалисты, обладающие знаниями не только в информационных технологиях, но и в смежных областях, таких как маркетинг, телеком, банковский сектор. Бизнес-анализ позволяет ИТ-специалистам глубже понимать потребности бизнеса и разрабатывать решения, которые действительно соответствуют требованиям рынка. Специалисты, которые знают принципы UX/UI-дизайна, могут создавать более интуитивно понятные и удобные интерфейсы. Маркетинг позволяет разрабатывать продукты, которые не только функциональны, но и привлекательны для конечного пользователя. Банковский сектор требует от айтишников знаний финансовых процессов и нормативных требований.

ИТ-проект – это не просто разработка системы или продукта, важно погрузиться в предметную область, чтобы сделать решение максимально эффективным. Для этого может пригодиться дополнительное образование или погружение в специфику внедрения, изучение документации, методических пособий.

«Важным фактором успеха является готовность к постоянному обучению и саморазвитию. Сейчас есть много информации в открытом доступе: книги, видео, статьи, различные приложения. Существуют экспертные сообщества, где можно обмениваться опытом и информацией. Крупные компании проводят хакатоны и стажировки», — резюмировала эксперт.

Ранее выяснилось, что возвращение западных компаний может привести к кадровому кризису.