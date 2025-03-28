Преподаватель колледжа уволился после распространения видео, адресованного студентке

В Кургане преподаватель колледжа уволился после распространения видео с откровенными фантазиями, которое он отправил студентке. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на собственный источник.

«Преподаватель отправил девушке «кружок» (видеозапись), где рассказал о своей фантазии. Видео попало третьим лицам, которые начали его распространять в интернете, дошло до руководства», — рассказал собеседник издания, близкий к образовательной сфере.

После инцидента преподаватель покинул учебное заведение, несмотря на то, что многие студенты встали на его защиту. Учащиеся отмечали профессионализм и творческий подход молодого мужчины.

В беседе с журналистами экс-преподаватель объяснил свой уход не связью со скандалом, а желанием сосредоточиться на другой деятельности.

Ранее стало известно, что учитель танцев из Москвы развращал мальчиков 12 и 13 лет на рабочем месте и дома.