На белорусско-украинскую границу привезли людей для их воссоединения с близкими

Москалькова сообщила о воссоединении четырех семей из России и с Украины

На белорусско-украинскую границу привезли людей из четырех семей для их воссоединения с близкими в России и на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Радостная новость с белорусско-украинской границы – воссоединяются 4 семьи», — написала она, что это произошло благодаря работе с Международным Комитетом Красного Креста, пограничниками, спецслужбами, а также с украинской стороной.

В Россию возвращаются пожилая женщина, гражданка РФ, она едет из Сум к сыну в Смоленскую область, а также мужчина с супругой, который нуждался в медицинской помощи. Он возвращается к отцу в Нижегородскую область.

На Украину отправляются мать с ребенком — они направляются к главе семьи в Харьковскую область, и 9-летний мальчик, проживавший с дедушкой в Подмосковье — он воссоединится с мамой на Украине.

Накануне омбудсмен сообщала, что в Россию 28 марта вернутся 25 жителей Курской области, которые ранее были вывезены украинскими военнослужащими на Украину.

Ранее Путин наградил Москалькову.