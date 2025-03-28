Названа самая высокооплачиваемая офисная специальность в I квартале 2025 года

В Авито Работа выяснили, что менеджеры проектов зарабатывают больше всех

Менеджеры проектов стали лидерами по уровню доходов среди офисных работников в I квартале 2025 года. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа». Средняя зарплата этих специалистов составила 89 691 рубль в месяц, что на 26% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Высокий доход этих специалистов объясняется их ключевой ролью в организации рабочих процессов в таких сферах, как строительство, IT и консалтинг.

На втором месте рейтинга расположились супервайзеры со средней зарплатой 86 174 рубля в месяц, что на 19% больше, чем год назад. Рост спроса на этих специалистов, по данным платформы, связан с активным развитием торговых сетей и сферы услуг.

Третью строчку заняли инженеры, средний доход которых составил 84 019 рублей в месяц. Их зарплаты выросли на 9% по сравнению с 2024 годом благодаря развитию промышленного и строительного секторов экономики.

До этого сообщалось, что по итогам 2024 года спрос на специалистов креативной индустрии вырос в 3,5 раза. Средняя зарплата в этой сфере превысила 44 тыс. рублей в месяц.

Больше всего интерес работодателей вырос к фотографам. Количество предложений для этих специалистов увеличилось на 67%. Кроме того, зимой наблюдался большой рост числа вакансий в сегменте развлечений — почти в 3,5 раза.

Ранее была названа самая высокооплачиваемая рабочая специальность в РФ в 2024 году.