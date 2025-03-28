ФСБ показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Москве

ФСБ России показала видеозапись задержания россиянина, который по заданию спецслужб Украины готовил теракт в людном месте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Был предотвращен теракт в одном из административных зданий столицы, который планировал совершить ранее судимый гражданин РФ по заданию украинских спецслужб. Мужчина 1972 года рождения планировал подорвать самодельное взрывное устройство в месте массового скопления людей. Бомбу с часовым механизмом преступник забрал из тайника, выполняя указания украинского куратора.

По словам задержанного, за подрыв ему пообещали вознаграждение в размере $10 тыс.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

27 марта сообщалось, что в Ставропольском крае МВД и ФСБ за год предотвратили восемь терактов.

Ранее сообщалось, что иностранные спецслужбы вербуют граждан Белоруссии для терактов в России.