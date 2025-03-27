Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ближайшее время в Россию вернутся 25 вывезенных на Украину жителей Курской области

Москалькова: 28 марта в Россию вернутся 25 вывезенных ВСУ на Украину курян
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Россию 28 марта вернутся 25 жителей Курской области, которые ранее были вывезены украинскими военнослужащими на Украину. Об этом «Интерфакс» сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Завтра мы надеемся забрать жителей Курской области, вывезенных украинскими военными в Сумы», — сказала она.

По словам Москальковой, на территории Украины остаются 72 жителя Курской области.

«Украинская сторона ссылается на то, что на остальных не оформлены документы для пересечения границы», — добавила она, назвав этот предлог «надуманным». Омбудсмен подчеркнула, что «документы на всех жителей Курской области собраны и направлены» украинской стороне.

«Мы поддерживаем связь с родственниками, имеются обращения от 72 человек», — отметила Москалькова.

3 марта Москалькова сообщила, что с Украины в Россию были возвращены еще 33 жителя Курской области, ранее вывезенных с территории региона военными ВСУ.

Ранее в МЧС сообщили о новом подходе к эвакуации жителей Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами