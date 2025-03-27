Грузинский машинист выпал из поезда и погиб

В грузинском Хашури машинист выпал из поезда и погиб

В городе Хашури в центральной Грузии машинист выпал из поезда. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Согласно предварительным данным, мужчина ударился головой о рельсы и скончался на месте. В момент трагедии состав был остановлен.

Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

В 2022 году в России, в Свердловской области 24-летняя проводница поезда, который следовал по маршруту Екатеринбург — Оренбург, выпала из вагона на ходу. Тело девушки нашли машинисты грузового состава, следовавшего за пассажирским поездом. По предварительным данным, погибшая попала под встречный состав. Проводница по имени Ирина, коллега погибшей рассказала, что Виктория «всегда все ремонтировала», и существует вероятность того, что дверь не закрывалась из-за наледи — в процессе починки двери проводница и могла выпасть на пути.

Ранее в Подмосковье 13-летний школьник выпал из электрички и погиб.