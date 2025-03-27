В Краснодаре оштрафовали чемпиона мира по жиму лежа после эфира с матом

В Краснодаре суд оштрафовал чемпиона по жиму лежа Ваняна после эфира с матом

В Краснодаре суд оштрафовал блогера, чемпиона мира по жиму лежа Владимира Ваняна, на 150 тысяч рублей после эфира с нецензурными выражениями и угрозами. Об этом сообщает пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

«Блогер, во время прямого эфира допустивший оскорбительные, нецензурные высказывания в адрес участников СВО и сотрудников ФСБ, в судебном заседании вину признал и, как принято, извинился», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:08 по московскому времени.

Суд признал Ваняна виновным в мелком хулиганстве (части 3 статьи 20.1 КоАП РФ) и публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

В настоящее время блогер отбывает административный арест сроком 13 суток за неповиновение полицейским.

По информации РИА Новости, Ванян является чемпионом мира по жиму лежа среди любителей, его личный рекорд — 380 килограммов.

Накануне сообщалось, что к блогеру после эфира пришли сотрудники полиции, он отказался предъявлять паспорт, также начал кричать и попытался скрыться, игнорируя требования полицейских. Его признали виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов.

Ранее суд продлил меру пресечения бизнес-партнеру блогера Лерчек.