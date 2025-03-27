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В Петербурге управдом избил мать и сына из-за жалоб на работу ТСЖ

«Фонтанка»: в Петербурге сотрудник ТСЖ напал на пенсионерку и ее сына из-за жалоб
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Global Look Press

В Московском районе Петербурга сотрудник ТСЖ напал на собственника и его пожилую мать, семья часто жаловалась на работу ТСЖ. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 26 марта, житель дома решил обсудить с управляющим ТСЖ их работу. В телефонной беседе управдом повел себя грубо, собственник спустился в помещение ТСЖ , чтобы обсудить проблемы лично.

Между мужчинами возникла ссора, работник ТСЖ повалил потерпевшего и схватил за шею. Управляющего остановил охранник, который в этот момент подошел к кабинету. На место был вызван наряд полиции. Пока мужчины дожидались приезда правоохранителей, в помещение организации спустилась 62-летняя мать петербуржца. Женщина также начала возмущаться работой недобросовестного сотрудника, задавая вопросы о плохой уборке.

«Он начал с ней пререкаться. А потом вцепился в маму, он таскал ее об стенку, об пол. Охранник между ними встал и пытался разнять», — рассказал сын потерпевшей.

Прибывшие на место правоохранители забрали управдома в отдел полиции, мать и сын написали на него заявление. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Урале трое мужчин избили в подъезде пожилого диабетика из-за неправильной парковки.

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