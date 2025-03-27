Стало известно, когда отправится первый грузовой поезд из РФ в Пакистан

Вице-премьер Оверчук: первый поезд из РФ в Пакистан придет в апреле

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам переговоров с министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом заявил, что первый грузовой поезд отправится из РФ в Пакистан в апреле. Об этом сообщает РИА Новости.

«С министром финансов Пакистана <...> обсудили нашу двустороннюю повестку, включая сотрудничество в сфере энергетики. Должен осуществиться проект — первый поезд должен пойти из России в Пакистан», — поделился вице-премьер.

Он уточнил, что железнодорожного сообщения между Пакистаном и Россией раньше никогда не существовало, поэтому это будет «пробный пробег».

До этого специальный борт МЧС РФ доставил более 31 тонны гуманитарной помощи для жителей Пакистана.

Товары первой необходимости были направлены в Пакистан по распоряжению российского лидера Владимира Путина и главы МЧС РФ Александра Куренкова. Специалисты транспортировали груз с помощью самолета Ил-76.

Ранее в Пакистане высказались о перспективах сотрудничества с РФ.