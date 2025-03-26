На Украине полковник ВСУ Лапин объявил голодовку после решения суда об аресте

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Лапин объявил бессрочную голодовку в ответ на решение Печерского районного суда Киева, который отказал ему в изменении меры пресечения и оставил под стражей. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Судья обязала обеспечить право Лапина на медицинскую помощь и лечение в медучреждении в сопровождении конвоя», — отмечается в сообщении.

20 января на Украине были задержаны бывший командующий оперативно-тактической группировкой «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин, генерал-лейтенант Артур Горбенко и командир 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковник Илья Лапин. Им предъявили обвинения в провале обороны, а также в значительных потерях личного состава и техники в Харьковской области в мае 2024 года. Впоследствии суд принял решение об их аресте, что вызвало активные политические дебаты.

По мнению сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, репрессии в отношении высокопоставленных командиров ВСУ связаны с желанием Киева переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на украинских военных.

Ранее обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против него местью Зеленского.