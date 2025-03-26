Перед пожаром на российском судне Crystal Asia произошел взрыв

РИА Новости: перед пожаром на судне Crystal Asia у Пусана произошел взрыв

Перед пожаром на российском рефрижераторном судне Crystal Asia неподалеку от южнокорейского Пусана произошел взрыв в машинном отделении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Травмы, в основном, люди получили из-за того, что их посекло стеклами», — рассказал представитель компании-судовладельца «Транс Винд Флот», отметив, что стекло выбило взрывной волной.

Он отметил, что в настоящее время уточняются причины происшествия в машинном отделении.

«Сейчас судно ошвартовано в порту Пусана, будет стоять на ремонте», — добавил он.

Уточняется, что разлива топлива в море при пожаре не произошло.

Генеральное консульство РФ в Пусане утром сообщило, что шесть граждан РФ пострадали во время пожара на российском судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи. По данным морской полиции Пусана, двое россиян в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали. Экипаж судна составляет 23 человека, из них 22 — граждане России.

Ранее сухогруз, плывший из России в Мозамбик, сел на мель у Босфора.