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Счета стримера JesusAVGN заблокировали в России

РИА: налоговая заблокировала счета стримера JesusAVGN в России
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Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по счетам стримера и блогера JesusAVGN (Алексея Губанова) из-за того, что он не предоставил налоговую декларацию. Об этом сообщает РИА Новости, которое ознакомилось с данными сервиса «БИР-Аналитик».

По этой же причине налоговая заблокировала счета учрежденной Губановым организации — ООО «Джем Фит Питер», которая занимается «физкультурно-оздоровительной деятельностью».

По данным сервиса, причиной блокировки счетов Губанова стало «непредоставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления».

В конце января директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что Тверской суд Москвы признал стримера JesusAVGN виновным в дискредитации российской армии. По словам Мизулиной, Губанову назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Губанов переехал в США в октябре 2021 года. Он говорил, что не планирует возвращаться в Россию. В мае 2023 года Илья Maddyson Давыдов заявил, что JesusAVGN получил грин-карту после полутора лет проживания в США путем брака с американкой.

По словам блогера, Губанов скрывает эту информацию, так как среди его аудитории много девушек, а информация о свадьбе может привести к негативной реакции среди поклонников. При этом Давыдов добавил, что брак JesusAVGN — не фиктивный.

Сам Губанов лишь сообщал о том, что получил грин-карту после подачи заявки, но прямо не подтверждал, что оформление стало возможным из-за брака с гражданкой США.

Ранее лидера «Ногу свело!» оштрафовали по иноагентской статье.

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