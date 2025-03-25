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Преступления нацистов в Херсонской области признали геноцидом народов СССР

Прокуратура признала геноцидом преступления нацистов в Херсонской области
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AP

Генпрокуратура РФ признала преступления нацистов в Херсонской области во времена Второй мировой войны геноцидом в отношении народов СССР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Херсонский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Николаевской и Запорожской областей Украинской ССР <...> во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого Мурманский областной суд признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны в Заполярье.

Суд постановил признать действия немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории Мурманской области в отношении жителей и военнопленных военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцидом.

Ранее объяснялось, почему Сталин отказался от плана покушения на Гитлера.

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