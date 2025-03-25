В Кемерове почтили память жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Жители Кемерово почтили память жертв пожара, который произошел в ТЦ «Зимняя вишня» семь лет назад. Об этом сообщает Сiбдепо.

По его данным, в этот день в области проходят молебны за упокой, местные жители приносят на памятный камень красные гвоздики. Родственники и неравнодушные граждане собрались в кемеровском Парке Ангелов.

«Люди со слезами на глазах и кровоточащей болью приносили игрушки и цветы к памятному камню, а также приняли участие в молебне», — отметили в сообщении.

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны. Пожар распространился стремительно, а системы безопасности, включая пожарную сигнализацию и системы оповещения, оказались неисправны или отключены. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых — дети.

После пожара в «Зимней вишне» было возбуждено четыре уголовных дела, по итогам которых реальные сроки от 5 до 18 лет лишения свободы получили 15 человек. Среди них — сотрудники МЧС, представители Госстройнадзора, инженеры, проектировщики и менеджмент торгового центра. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что суд частично удовлетворил более десяти исков по делу о пожаре в «Зимней вишне».