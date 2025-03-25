Жительница дома в Махачкале, где произошел взрыв, получила серьезные ожоги

Жительница Махачкалы получила ожоги 60% тела при взрыве в многоэтажке

Жительница дома в Махачкале, где произошел взрыв газа, получила ожоги 60% тела. Об этом сообщили в минздраве Дагестана, передает ТАСС.

Отмечается, что женщина получила ожоги второй и третьей степени, которые отличаются от простых ожогов образованием пузырей, заполненных жидкостью, а также обугливанием кожи, подкожной жировой клетчатки и тканей до самых костей.

В ведомстве отметили, что состояние пациентки тяжелое, ей оказывается необходимая помощь.

Взрыв в жилом доме в Махачкале произошел утром 25 марта. Как рассказали в прокуратуре республики Дагестан, причиной послужило возгорание газовоздушной смеси. Пострадали жители квартиры — двое человек. Также получили травмы несколько случайных прохожих.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания 150 человек. В настоящее время специалисты разбирают шаткие конструкции внутри дома и вокруг него.

Комментируя ситуацию, глава региона Сергей Меликов заявил, что к взрыву привела цепочка нарушений, в том числе при выдаче разрешения на строительство здания и его сдаче в эксплуатацию.

Ранее журналисты выяснили, сколько стоили квартиры в доме в Махачкале, где произошел взрыв газа.