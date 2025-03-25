В Финляндии резко вырос уровень безработицы

Yle: в феврале 2025 года в Финляндии существенно вырос уровень безработицы

В феврале текущего года в Финляндии существенно вырос уровень безработицы. Об этом сообщает Yle.

Число безработных в возрастной группе от 15 до 74 лет выросло на 43 тыс. человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Доля безработных в рабочей силе в феврале достигла 9,4%, это существенно выше показателя годичной давности (7,8%). Количество занятых также уменьшилось на 64 тыс. человек в сравнении с прошлым годом.

Главный актуарий Статистического управления Финляндии Элина Пелконен заявила, что такой же низкий уровень занятости последний раз наблюдался весной 2021 года, когда экономика страны восстанавливалась после пандемии COVID-19, а столь высокий уровень безработицы — в начале 2016 года.

В феврале сообщалось, что Россия по итогам 2024 года названа страной с самым низким уровнем безработицы среди крупнейших экономик мира. В России доля нетрудоустроенного населения оказалась на уровне 2,3%, что является минимальным значением за все время статистических наблюдений.

Ранее стало известно, что безработица в Германии четвертый месяц держится на рекордном с 2021 года уровне.