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Стало известно, сколько нужно ходить для уменьшения объема талии

Pravda.Ru: 30-минутные прогулки помогут уменьшить объем талии
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Freepik

Прогулки продолжительностью 45–60 минут три раза в неделю или ежедневная 30-минутная ходьба помогут уменьшить объем талии. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, если ходить с постоянной скоростью около 6,5 км/ч и правильно питаться, можно в среднем сжечь около 300 калорий. Кроме того, они советуют обращать внимание на ритм ходьбы.

«Сочетание быстрой и медленной ходьбы является очень ценным фактором. Это одна из многочисленных версий так называемой тренировки HIIT (высокоинтенсивная внутренняя тренировка), подхода к физической активности, который подразумевает чередование периодов интенсивной физической активности с периодами, посвященными активному восстановлению», — отметили в сообщении.

Специалисты добавили, что избыточный жир на животе негативно влияет на жизненно важные органы и увеличивает риск развития серьезных болезней.

Ученые из Лундского университета до этого установили, что большая окружность талии теснее связана с высоким риском развития рака у мужчин по сравнению с женщинами.

Ранее врач предупредил, что недостаток сна грозит лишним весом.

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