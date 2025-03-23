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Уголовное дело завели после массового заражения вахтовиков сальмонеллезом в Бурятии

Прокуратура: после массового отравления вахтовиков в Бурятии возбуждено дело
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FotograFFF/Shutterstock

В Бурятии возбудили дело после массового заражения сальмонеллезом вахтовиков. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

«В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления работников вахтового поселка», — говорится в сообщении ведомства.

По данным РИА Новости, пострадал 21 житель поселка Северомуйск Муйского района республики. По данным Восточного МСУТ СК России, заболевание подтвердилось у 16 сотрудников строительной компании, которая работала над Северомуйским тоннелем Восточно-Сибирской железной дороги.

Агентство пишет, что одного мужчину спасти не удалось, остальные находятся в больнице. По предварительным данным, сотрудники 13 марта поели в столовой, принадлежащей одной из коммерческих организаций. Услуги по обеспечению питанием осуществляли сотрудники столовой на договорной основе.

До этого в Петербурге четырехлетний ребенок попал в реанимацию, съев таблетки от гипертонии. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Балканской, из квартиры в тяжелом состоянии была госпитализирована четырехлетняя девочка. По предварительной информации, ребенок съел четыре таблетки от гипертонии по недосмотру матери.

Пострадавшая доставлена в Филатовскую больницу с отравлением, она находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее трехлетняя петербурженка попала в реанимацию, выпив чистящее средство.

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