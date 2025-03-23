При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погибла фельдшер скорой помощи

Минздрав: фельдшер скорой помощи погибла при атаке ВСУ в Запорожской области

При ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине скорой помощи в Запорожской области погибла фельдшер. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства здравоохранения России.

«В момент атаки бригада скорой ехала по вызову к пациенту. Машины «скорой» регулярно подвергаются атакам киевского режима. Уверены, что все ответственные будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Накануне военные ВСУ атаковали бригаду скорой помощи в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи беспилотника. По словам мэра города Ивана Приходько, в результате происшествия никто не пострадал.

1 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские беспилотники атаковали автомобиль скорой помощи в Хомутовском районе. В результате удара у машины было посечено стекло и зеркало заднего вида, отметил врио главы региона.

Ранее ФСБ задержала медика скорой помощи, который наводил удары ВСУ на жилые дома.