Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьница из Ярославля установила игру на телефон и оставила мать без денег

В Ярославле школьница отдала 700 тысяч рублей мошенникам
close
Shutterstock

Школьница из Ярославля оставила мать без денег, пытаясь установить на телефон новую игру. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с восьмилетней девочкой в одном из мессенджеров и под предлогом установки новой игры убедили ее взять телефон матери. Аферисты заставили школьницу сфотографировать банковскую карту женщины и прислать несколько кодов из СМС-уведомлений.

После выполнения ребенком нескольких манипуляций в мобильном приложении со счета матери списались 730 тысяч рублей накоплений. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что девочка-подросток из Свердловской области оставила мать без денег, поверив в звонок из школы. Злоумышленники запугали девочку тем, что деньги со счета матери переведены в адрес запрещенных организаций, запретили ей рассказывать о произошедшем родителям. Под контролем аферистов она перевела все имеющиеся на счету родительницы деньги на указанные преступниками реквизиты. Общий ущерб составил полмиллиона рублей.

Ранее школьница поверила мошенникам и оформила кредит на мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами