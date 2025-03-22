Школьница из Ярославля установила игру на телефон и оставила мать без денег

Школьница из Ярославля оставила мать без денег, пытаясь установить на телефон новую игру. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с восьмилетней девочкой в одном из мессенджеров и под предлогом установки новой игры убедили ее взять телефон матери. Аферисты заставили школьницу сфотографировать банковскую карту женщины и прислать несколько кодов из СМС-уведомлений.

После выполнения ребенком нескольких манипуляций в мобильном приложении со счета матери списались 730 тысяч рублей накоплений. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что девочка-подросток из Свердловской области оставила мать без денег, поверив в звонок из школы. Злоумышленники запугали девочку тем, что деньги со счета матери переведены в адрес запрещенных организаций, запретили ей рассказывать о произошедшем родителям. Под контролем аферистов она перевела все имеющиеся на счету родительницы деньги на указанные преступниками реквизиты. Общий ущерб составил полмиллиона рублей.

Ранее школьница поверила мошенникам и оформила кредит на мать.