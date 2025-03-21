Дневник погибшей при оккупации ВСУ женщины передали в музей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о передаче в Курский краеведческий музей дневника погибшей жительницы села Мартыновка, освобожденного 11 марта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, дневник, переданный в музей командиром спецназа «Ахмат» генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым, содержит записи Татьяны Сергеевны, которая добровольно осталась в своем доме во время оккупации, несмотря на отъезд родных.

«На эту церемонию пригласили близких погибшей женщины — дочку и внука, которые согласились, чтобы эти записи стали частью будущего музея, посвященного тем нечеловеческим испытаниям, которые выпали на долю курян, и нашей общей победе», — написал он.

На днях Следственный комитет (СК) России установил обстоятельства убийства украинскими военнослужащими двух женщин в Курской области. По словам представителя СК Светланы Петренко, в рамках расследования дела о террористическом акте было установлено, что в августе 2024 года бойцы ВСУ целенаправленно обстреляли две гражданские машины. В результате обстрела погибла беременная женщина.

Ранее жители курского села рассказали, что больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках.