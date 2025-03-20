Врач объяснил, почему вейпы приводят к «попкорновой болезни»

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко в эфире «Радио 1» прокомментировал новость о том, что в Томске у подростка-вейпера выявили «попкорновую болезнь» (EVALI). По словам специалиста, вдыхая пар, люди запускают в свои легкие опасные вещества. Причем речь идет не только о никотине, но и о диацетиле, глицерине.

«Некоторые вещества безопасны для употребления в пищу, а ингалировать их нельзя. И еще многие считают, что замена горения на парение — к лучшему, но при парении точно так же образуются жуткие канцерогены. EVALI — это одно из проявлений. Это страшные интоксикации не только в легких, но и в крови, почках, печени — везде», — сказал Тарасенко.

Он отметил, что изначально электронные сигареты создавались якобы для безболезненного отказа от табакокурения. Однако такой маркетинг привел к бесконтрольному потреблению.

Накануне пресс-служба управления Роспотребнадзора по Томской области сообщила, что у подростка в Томске выявили заболевание EVALI. По информации санитарных врачей, у другого подростка из того же города было зафиксировано токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему.

EVALI, также известная как «попкорновая болезнь», диагностируется у вейперов с 2019 года. Первые случаи были отмечены в западных странах, а в России о заболевших стало известно в 2021 году. По данным медиков, заболевание связано с диацетилом — ароматизатором, содержащимся в жидкостях для электронных сигарет, который при регулярном использовании негативно влияет на легкие.

Ранее врач рассказал о связи вейпов с инфекционными заболеваниями.